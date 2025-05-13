Эрдоган отметил важность отмены американских санкций против Сирии

На прошлой неделе президент США Трамп объявил о снятии санкций с Сирии. Глава Турции Эрдоган назвал это важными шагами для стабилизации ситуации в стране.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал крайне важной отмену США санкций против Сирии. Об этом он заявил журналистам по возвращении из Венгрии, где накануне прошел неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

"США также объявили о снятии санкций. Это чрезвычайно важные шаги для стабилизации в Сирии и в регионе"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, что 14 мая в ходе ближневосточного турне президент США Дональд Трамп провел разговор с главой Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа в Саудовской Аравии. Это стало первой встречей лидеров двух стран спустя 25 лет.

Тогда глава Белого дома объявил о снятии санкций в отношении Сирии, которые десятилетиями вводились властями США во время существования режима Хафеза и Башара Асада.