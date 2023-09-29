Эрдоган – Илону Маску: будем рады видеть вас на Технофесте

Опубликовано: 23:38, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Турции

Президент Турции ответил миллиардеру Илону Маску, который сегодня сообщил, что посетит Турцию в следующем году.

Жители Турции будут очень рады приезду американского бизнесмена Илона Маска на Teknofest, написал на своей странице в соцсети "X" Реджеп Тайип Эрдоган.

"Уважаемый Илон Маск, мы будем рады видеть Вас в следующем году на Текнофесте, крупнейшем в мире фестивале авиации, космоса и технологий"

– турецкий лидер

Президент также заявил об убежденности в том, что сотрудничество с Маском сыграет важную роль в развитии не только Турции, но и всего человечества, причем во многих сферах.

В турецком Измире сейчас проходит очередной фестиваль Teknofest. Он стартовал 27 сентября и продлится до 1 октября.