Эрдоган и бен Салман поздравили Азербайджан с Днем восстановления независимости

Президент Турции и принц Саудовской Аравии поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости. Эрдоган опубликовал поздравление на своей странице в социальной сети.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости. Текст опубликован на странице в соцсети Х.
"Сердечно поздравляю Азербайджан, братство с которым не имеет равных в мире, с Днем восстановления независимости. Приветствую от имени всей Турции моего брата Президента Ильхама Алиева и весь азербайджанский народ по случаю этого вызывающего чувство гордости дня"
- Реджеп Тайип Эрдоган
Наследный принц КСА Мухаммед бен Салман Аль Сауд поздравил Азербайджан с праздником, направив поздравительное письмо президенту Азербайджана. Он пожелал Ильхаму Алиеву здоровья, счастья и успехов на посту, а народу Азербайджана – процветания и развития.