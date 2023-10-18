Эрдоган и бен Салман поздравили Азербайджан с Днем восстановления независимости

Опубликовано: 19:10, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент Турции и принц Саудовской Аравии поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости. Эрдоган опубликовал поздравление на своей странице в социальной сети.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости. Текст опубликован на странице в соцсети Х.

"Сердечно поздравляю Азербайджан, братство с которым не имеет равных в мире, с Днем восстановления независимости. Приветствую от имени всей Турции моего брата Президента Ильхама Алиева и весь азербайджанский народ по случаю этого вызывающего чувство гордости дня"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Наследный принц КСА Мухаммед бен Салман Аль Сауд поздравил Азербайджан с праздником, направив поздравительное письмо президенту Азербайджана. Он пожелал Ильхаму Алиеву здоровья, счастья и успехов на посту, а народу Азербайджана – процветания и развития.