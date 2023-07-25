Эпидемия лихорадки денге может быть объявлена на курортах Таиланда

Опубликовано: 13:31, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курорты Таиланда, в том числе Краби и Пхукет, могут быть объявлены зонами эпидемии. Причина в возросшей заболеваемости лихорадкой денге.

В Таиланде увеличилась заболеваемость лихорадкой денге. Заболеваемость в последние четыре недели выше чем была в среднем за аналогичный период в последние пять лет.

Всего болезнь выявили в 18 провинциях, из них 8 имеют наиболее высокие показатели по заболеваемости. В список попали Пхукет, Краби, Бангкок, Мае Хонг Сон, Сатун и другие. Лихорадка распространяется уже более четырех месяцев.

Департамент Таиланда по контролю за заболеваниями может объявить эпидемию в этих регионах, если заболеваемость будет высокой и постоянной.

Лихорадка денге - тропическое заболевание, переносчиками которого являются комары. Сейчас в Таиланде сезон дождей, в условиях влажности комаров становится больше, что увеличивает риск заболевания.