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Эпидемия лихорадки денге может быть объявлена на курортах Таиланда

Таиланд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Курорты Таиланда, в том числе Краби и Пхукет, могут быть объявлены зонами эпидемии. Причина в возросшей заболеваемости лихорадкой денге.

В Таиланде увеличилась заболеваемость лихорадкой денге. Заболеваемость в последние четыре недели выше чем была в среднем за аналогичный период в последние пять лет.

Всего болезнь выявили в 18 провинциях, из них 8 имеют наиболее высокие показатели по заболеваемости. В список попали Пхукет, Краби, Бангкок, Мае Хонг Сон, Сатун и другие. Лихорадка распространяется уже более четырех месяцев.

Департамент Таиланда по контролю за заболеваниями может объявить эпидемию в этих регионах, если заболеваемость будет высокой и постоянной.

Лихорадка денге - тропическое заболевание, переносчиками которого являются комары. Сейчас в Таиланде сезон дождей, в условиях влажности комаров становится больше, что увеличивает риск заболевания.

&quot;Неизвестная&quot; новая египетская болезнь – это старая лихорадка Денге

"Неизвестная" новая египетская болезнь – это старая лихорадка Денге

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