"Неизвестная" новая египетская болезнь – это старая лихорадка Денге

Опубликовано: 17:34, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские туристы, возвращающиеся с отдыха в Египте, не везут никаких "новых загадочных" болезней – это давно известная отечественным медикам лихорадка Денге, рассказали в Роспотребнадзоре.

Никакой "новой", да еще и "неизвестной" болезни в Египте нет, а у российских туристов, возвращающихся с отдыха не только из Египта, но и из других южных стран, периодически обнаруживают симптомы лихорадки Денге, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Болезнь старая, но довольно неприятная, и называется она лихорадка Денге: это передаваемое комарами тропическое заболевание, и обычно оно начинаются через три-четырнадцать дней после заражения. Это высокая температура, головная боль, боли в мышцах и суставах, рвота и характерная кожная сыпь. Опасность ее в том, что болезнь может развиваться в более тяжелую геморрагическую лихорадку, передает РИА Новости.

"В прошлом году в России было выявлено 29 случаев лихорадки Денге. Все – среди граждан, прилетевших из южных стран. При этом чаще всего денге "привозят" из Таиланда, Вьетнама и Индонезии. Из Египта – несколько реже"

- Роспотребнадзор

К тому же число заболевших в России с 2020 года неуклонно снижается – очевидно, это связано с уменьшением числа туристов в южных странах. Есть от болезни и вакцина, но рекомендуется она почему-то лишь тем, кто был ранее инфицирован. Но есть и положительный момент: у переболевших лихорадкой формируется пожизненный иммунитет к ней.