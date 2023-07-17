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Неизвестная болезнь в Египте: авиарейсы проходят проверки

Неизвестная болезнь в Египте: авиарейсы проходят проверки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Рейсы прибывающие из Египта в Россию проходят тщательные проверки. В Египте распространяется неизвестная болезнь, ее симптомы напоминают лихорадку денге.

Неизвестная болезнь стала причиной того, что карантинный контроль за авиарейсами из Египта в Россию усилен.

"Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта. …по данным СМИ и министерства здравоохранения и народонаселения Египта, в провинции Кена (600 километров к югу от Каира) зафиксированы случаи неизвестного заболевания. Симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге"

– Роспотребнадзор

Проводить проверки помогает автоматизированная система "Периметр". Российская сторона пытается выяснить у Египта, какова природа данного заболевания, какие меры профилактики необходимы и существует ли риск его распространения в других странах.

"Основными переносчиками лихорадки (денге) являются комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика заболевший человек не представляет эпидемиологической опасности"

– Роспотребнадзор

В связи с этим отдыхающих в Египте просят носить закрытую одежду и пользоваться репеллентами от комаров.

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