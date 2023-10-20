Энергетики не могут быть халяльными – УФАС Ингушетии

Маркировка "халяль" недопустима на энергетиках, и компании, пытавшиеся с ее помощью обойти конкурентов, обязаны убрать этот знак с банок, заявили в правительстве Ингушетии.
"Производители энергетических напитков Gorilla, King energy classic, Energy Dragon вводили потребителей в заблуждение пометкой о том, что их продукция соответствует требованиям халяльности. Такая маркировка вводит потребителей в заблуждение и дает производителю необоснованные преимущества при реализации продукции. Следовательно, размещение информации, не соответствующей действительности, несет признаки недобросовестной конкуренции"
– пресс-служба правительства
Предписания об отказе от маркировке выдало производителям ингушское УФАС. У них есть две недели, чтобы выполнить указание ведомства.
Почему энергетики – не халяль?
В сообщении уточняется и причина запрета.
В республиканском Роспотребнадзоре пояснили, что энергетики:
- повышают сахар в крови,
- могут стать причиной проблем со сном,
- могут спровоцировать потерю ориентации.
Такие напитки нельзя пить детям и, подросткам, беременным и кормящим женщинам, людям в возрасте и тем, кто страдает хроническими заболеваниям.
Соответственно, подчеркнули в правительстве Ингушетии, энергетики плохо влияют на здоровье человека. Согласно позиции Координационного центра мусульман Северного Кавказа, продукты, дающий такой негативный эффект, не может быть халяльной.