Энергетики не могут быть халяльными – УФАС Ингушетии

Опубликовано: 18:18, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские власти обязали трех производителей энергетических напитков, ранее поместивших на свою продукцию знак халяль, убрать его. В ФАС пояснили, что энергетики не могут считаться халяльным продуктом.

Маркировка "халяль" недопустима на энергетиках, и компании, пытавшиеся с ее помощью обойти конкурентов, обязаны убрать этот знак с банок, заявили в правительстве Ингушетии.

"Производители энергетических напитков Gorilla, King energy classic, Energy Dragon вводили потребителей в заблуждение пометкой о том, что их продукция соответствует требованиям халяльности. Такая маркировка вводит потребителей в заблуждение и дает производителю необоснованные преимущества при реализации продукции. Следовательно, размещение информации, не соответствующей действительности, несет признаки недобросовестной конкуренции"

– пресс-служба правительства

Предписания об отказе от маркировке выдало производителям ингушское УФАС. У них есть две недели, чтобы выполнить указание ведомства.

Почему энергетики – не халяль?

В сообщении уточняется и причина запрета.

В республиканском Роспотребнадзоре пояснили, что энергетики:

повышают сахар в крови,

могут стать причиной проблем со сном,

могут спровоцировать потерю ориентации.

Такие напитки нельзя пить детям и, подросткам, беременным и кормящим женщинам, людям в возрасте и тем, кто страдает хроническими заболеваниям.

Соответственно, подчеркнули в правительстве Ингушетии, энергетики плохо влияют на здоровье человека. Согласно позиции Координационного центра мусульман Северного Кавказа, продукты, дающий такой негативный эффект, не может быть халяльной.