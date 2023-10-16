«Аленка» стала халяльной

Опубликовано: 12:36, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

«Красный Октябрь» получил халяльный сертификат, теперь завод будет выпускать кондитерские изделия с отметкой «халяль». Выдачей сертификата занималось Роскачество.

Первым в России обладателем халяльного сертификата стала кондитерская фабрика «Красный Октябрь», данный сертификат – первый в стране, внесенный в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации, сообщает пресс-служба Роскачества.

Фабрика будет производить конфеты и шоколад «Аленка», «Птичье молоко», шоколад «Бабаевский» и другую продукцию в соответствии с требованиями «халяль». Отмечается, что проверка процессов производства и продукции проходила не только работниками Роскачества, но и главными экспертами в области шариата.

В ведомстве заявили о динамичном развитии отечественного рынка халяльных продуктов, а сертификация усилит доверие потребителей к продукции фабрики. Там также добавили, что халяльные кондитерские изделия не должны содержать желатин, кармин и другие пищевые добавки, которые не соответствуют нормам ислама.