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«Аленка» стала халяльной

«Аленка» стала халяльной
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
«Красный Октябрь» получил халяльный сертификат, теперь завод будет выпускать кондитерские изделия с отметкой «халяль». Выдачей сертификата занималось Роскачество.

Первым в России обладателем халяльного сертификата стала кондитерская фабрика «Красный Октябрь», данный сертификат – первый в стране, внесенный в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации, сообщает пресс-служба Роскачества.

Фабрика будет производить конфеты и шоколад «Аленка», «Птичье молоко», шоколад «Бабаевский» и другую продукцию в соответствии с требованиями «халяль». Отмечается, что проверка процессов производства и продукции проходила не только работниками Роскачества, но и главными экспертами в области шариата.

В ведомстве заявили о динамичном развитии отечественного рынка халяльных продуктов, а сертификация усилит доверие потребителей к продукции фабрики. Там также добавили, что халяльные кондитерские изделия не должны содержать желатин, кармин и другие пищевые добавки, которые не соответствуют нормам ислама.

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