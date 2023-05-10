Энергетики Дона получат новые мощности от ветропарков Росатома

В ближайшие два года Ростовская область получит дополнительные 155 МВт экологически чистой электроэнергии, которые дадут ей новые ветропарки, построенные одним из подразделений Росатома.
Компания "ВетроОГК-2", входящая в состав Росатома выбрала площадку для новых ветропарков на Дону, рассказал замгубернатора области.
По словам Игоря Морозова, проект будет реализован в Морозовском районе и сдан в эксплуатацию в 2025 год, передает "Интерфакс".
Чиновник добавил, что договоры аренды находятся в процессе подписания, специалисты готовятся к разработке документации и проектированию.
В данный момент на Дону работают шесть ВЭС.