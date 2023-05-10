Энергетики Дона получат новые мощности от ветропарков Росатома

Опубликовано: 23:11, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ближайшие два года Ростовская область получит дополнительные 155 МВт экологически чистой электроэнергии, которые дадут ей новые ветропарки, построенные одним из подразделений Росатома.

Компания "ВетроОГК-2", входящая в состав Росатома выбрала площадку для новых ветропарков на Дону, рассказал замгубернатора области.

По словам Игоря Морозова, проект будет реализован в Морозовском районе и сдан в эксплуатацию в 2025 год, передает "Интерфакс".

Чиновник добавил, что договоры аренды находятся в процессе подписания, специалисты готовятся к разработке документации и проектированию.

В данный момент на Дону работают шесть ВЭС.