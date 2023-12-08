Энергетики Дагестана готовятся к непогоде

Синоптики прогнозируют, что на территории Дагестана ухудшится погода. В частности, ветер усилится до 25 м/с. В этой связи электрики перешли на усиленный режим работы.

Власти республики перевели всех специалистов, отвечающих за электроснабжение на особый режим работы для электриков разгоняться до 25 м/с.

«К оперативному реагированию на последствия непогоды готовы 25 бригад энергетиков: 75 специалистов, 30 единиц спецтехники. При необходимости количество задействованных сил будет увеличено»

– пресс-служба компании «Россети Северный Кавказ».

Уточняется, что в зоне особого риска оказались Магаракемкентский, Дербентский, Карабудахкентский, Кизлярский, Бабаюртовский районы республики. Также перебои с подачей электричества могут наблюдаться в Махачкале.

Ранее сообщалось о том, что в республике продолжаются работы, цель которых – укрепить энергоустойчивость региона. В частности, обновлялись трансформаторы. В настоящее время в республиканской столице пасмурно, столбики термометров показывают +6 градусов. Не исключены дожди.