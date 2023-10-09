Эмираты осудили ХАМАС

Опубликовано: 9:54, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Арабские Эмираты осудили атаку ХАМАС на Израиль. МИД ОАЭ «шокирован» сообщениями о похищении мирных жителей. Эмираты стали первой ближневосточной страной, осудившей действия ХАМАС.

Арабские Эмираты стали первой страной на Ближнем Востоке, которая осудила атаку движения ХАМАС на Израиль. С обращением выступило министерство иностранных дел этой страны.

В нем говорится, что в Абу-Даби «шокированы» похищением мирных граждан, а нападение на Израиль и обстрел ракетами населенных пунктов представляют серьезную эскалацию.

В ведомстве подчеркнули, что жителям обеих сторон необходимо предоставить полную защиту в соответствии с международным гуманитарным правом, чтобы они не стали объектом боевых действий.

Кроме того, в МИД выразили соболезнования семьям погибших и призвали мир приложить усилия для предотвращения расширения конфронтации. Там добавили, что ОАЭ контактируют с партнерами для деэскалации в регионе.