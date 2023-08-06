Эмир Катара провел переговоры с президентом Казахстана

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани сегодня принял в своем дворце Diwan Amiri президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в страну с официальным визитом – стороны заключили ряд важных соглашений.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, совершающий официальный визит в Катар, сегодня во дворце эмира Катара Diwan Amiri провел переговоры с шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает Акорда.

Казахстанский лидер отметил, что с большим удовлетворением принял приглашение посетить Катар, подчеркнув особую значимость своего первого государственного визита в эту страну, передает Sputnik Казахстан.

"Катар является нашим важным и надежным партнером в исламском мире. Считаю, что наступило время для того, чтобы придать новый импульс нашим двусторонним отношениям. Предлагаю вывести взаимодействие между Казахстаном и Катаром на уровень полноценного стратегического партнерства. В ходе моего визита будут подписаны важные документы, которые придадут нашему сотрудничеству стратегический характер. Мы придаем большое значение нашим отношениям, так как Катар – особая для нас страна. Мы готовы приложить все усилия для дальнейшего укрепления двусторонних связей. Выражаю благодарность за оказанное нам гостеприимство"

- Касым-Жомарт Токаев

Также Токаев напомнил о том, что между Казахстаном и Катаром налажен тесный политический диалог, расширяется экономическое партнерство, успешно развиваются культурные и гуманитарные связи, а заключенные за последние три года соглашения служат прочной основой для дальнейшего укрепления сотрудничества в различных сферах.

Президент заверил: Казахстан готов увеличить экспорт в Катар по 60 несырьевым товарным позициям на сумму $250 млн, предложив в ближайшем будущем увеличить взаимную торговлю до $500 млн.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы сельского хозяйства, транспорта, логистики и туризма, наметив пути расширения сотрудничества в сельскохозяйственной сфере.

По итогам переговоров стороны подписали ряд важных документов, главными из которых стали соглашения о реализации проектов в сфере энергетики и газа между АО "Самрук-Казына", Минэнерго Казахстана и Power International Holding, а также соглашения по совместной реализации проектов строительства газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган между АО "НК "QazaqGaz" и UCC Holding.