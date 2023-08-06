Самолетов между Казахстаном и Дохой станет в два раза больше

Опубликовано: 5:45, 6 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2023 году между Алматы и Дохой удвоятся воздушные перевозки. В середине 2024 года расписание расширится, появятся также рейсы в Катар из Астаны.

Самолеты двое чаще будут летать из Алматы в Доху, удвоение рейсов запланировано на текущий год. В 2024 году начнется развитие пассажирских перевозок между Астаной и Дохой.

В прошлом месяце авиационные власти Катара и Казахстана заключили меморандум о взаимопонимании, документ позволит серьезно нарастить взаимные авиаперевозки.

"Количество разрешенных частот увеличено с 21 до 38 рейсов в неделю"

– комитет гражданской авиации РК

Катарскую столицу и Алматы свяжут 14 еженедельных рейсов - сейчас их число ровно в два раза меньше. Время в пути составляет почти пять часов. В будущем году перевозчик Qatar Airways начнет осуществлять полеты между столицами двух государств. Время в пути составит порядка семи часов.

Страны нарастят не только пассажирские, но и грузоперевозки - еженедельно вместо семи будет выполняться десять таких воздушных рейсов.

Казахстан и Катар активно наращивают экономическое сотрудничество, в июне стороны подписали пять документов на $500 млн.