Вестник Кавказа

Эмин Агаларов поблагодарил сотрудников "Крокус Сити холла", спасавших людей во время теракта

Агаларов Эмин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководитель Agalarov Development Эмин Агаларов в ночь на воскресенье впервые прокомментировал теракта в "Крокус Сити холле". Он поблагодарил сотрудников концертного зала, спасших сотни людей от расстрела и пожара, и соболезновал близким погибших.

Президент Agalarov Development Эмин Агаларов через соцсети распространил слова благодарности сотрудникам "Крокус Сити холла", во время теракта в пятницу сделавшим все возможное, чтобы спасти людей от расстрела и пожара.

Он подчеркнул, что эти сотрудники проявили самоотверженность и помогли посетителям спасти, в том числе ценой собственной жизни. Их действия Эмин Агаларов назвал неоценимым и незабвенным подвигом.

"Среди них – режиссер Алексей Высоцкий, администратор Соня Мейер, руководитель отдела спецпроектов Сергей Максименков, сотрудники охраны соседних объектов Александр Поздняков и Александр Антипов, охранник Алексей Осанушков и многие-многие другие"

– Эмин Агаларов

Также бизнесмен соболезновал близким жертв теракта и пожелал скорейшего восстановления всем пострадавшим. Он отметил, что нападение боевиков стало страшным горем для всех.

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