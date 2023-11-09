Вестник Кавказа

Елку для Красной площади выбрали в России

Елку для Красной площади выбрали в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главная новогодняя ель России определена. Дерево растет в подмосковном Фряново, его возраст составляет 84 года.

Стало известно, какая ель в этом году украсит Красную площадь в Москве.

"Звание кремлевской красавицы в этом году получила 25-метровая ель из подмосковного поселка Фряново. Возраст дерева – 84 года, диаметр ствола – 60 см"

– Рослесинфорг

Ежегодно главную новогоднюю елку страны выбирают из более чем 50 деревьев. Претендентов оценивают по различным параметрам:

  • гладкий и прямой ствол,
  • конусообразный силуэт,
  • в меру густая хвоя,
  • удобное место произрастания.

Елка, с которой Россия встретит 2024 год, растет в Московской области, спецтехника сможет без осложнений подъехать к дереву, чтобы спилить его и погрузить для транспортировки в столицу.

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