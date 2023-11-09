Елку для Красной площади выбрали в России

Главная новогодняя ель России определена. Дерево растет в подмосковном Фряново, его возраст составляет 84 года.
Стало известно, какая ель в этом году украсит Красную площадь в Москве.
"Звание кремлевской красавицы в этом году получила 25-метровая ель из подмосковного поселка Фряново. Возраст дерева – 84 года, диаметр ствола – 60 см"
– Рослесинфорг
Ежегодно главную новогоднюю елку страны выбирают из более чем 50 деревьев. Претендентов оценивают по различным параметрам:
- гладкий и прямой ствол,
- конусообразный силуэт,
- в меру густая хвоя,
- удобное место произрастания.
Елка, с которой Россия встретит 2024 год, растет в Московской области, спецтехника сможет без осложнений подъехать к дереву, чтобы спилить его и погрузить для транспортировки в столицу.
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