Электронные сигареты не популярны на Кавказе

В двух кавказских республиках практически не употребляют электронные сигареты. Популярностью они не пользуются в Чечне и Ингушетии. Лидер по спросу в СКФО - Ставрополье.

У жителей Чечни и Ингушетии нет спроса на электронные сигареты, такой вид курения вообще не пользуется популярностью в этих республиках, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Доля потребления электронных сигарет в Чечне и Ингушетии стремится к нулю. При этом отмечается, что вейпы в этих регионах продают в туристических местах.

Помимо этого, маленькая доля потребления электронных сигарет выявлена в Карачаево-Черкесии (4,5%) и Дагестане (5,4%). Чуть больше любителей вейпов живет в Северной Осетии (6,4%) и Кабардино-Балкарии (6,6%).

Лидером в СКФО является Ставропольский край, где 26% от общего числа курильщиков выбирают электронные сигареты. Регион также расположился на 8-й строчке в стране.