Экспорт Казахстана в страны ЕАЭС вырос в два раза

В правительстве Казахстана заявили, что республика увеличила объем экспорта в страны ЕАЭС на 90% за семь лет.

Казахстан в течение семи лет нарастил экспорт со странами-партнерами на 75% до $28 млрд. Отправка грузов в страны ЕАЭС увеличилась на 90%. Такое заявление сделал глава министерства торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

Он отметил, что развитие торговых отношений между РК И ЕАЭС – важное направление для республики.

"С начала года на площадке объединения принято порядка 700 актов, направленных на обеспечение четырех свобод и устойчивости экономик государств - членов ЕАЭС. За семь лет взаимная торговля Казахстана с партнерами выросла на 74% и достигла $28 млрд по итогам 2022 года. Экспорт Казахстана в страны ЕАЭС вырос на 90%. Если в 2015 году этот показатель составляет $5,1 млрд, в 2022 году - порядка $10 млрд"

- Арман Шаккалиев

Также он рассказал, что правительству Казахстана удалось преодолеть 10 барьеров. В частности, с Беларусью, Кыргызстаном и Россией.

"В Кыргызстане - неравные условия при взимании НДС для сельхозтехники, в Беларуси - сняты ограничения по доступу к аптекам лекарств из стран ЕАЭС, в России - устранен барьер в госзакупках для продукции станкостроения"

- Арман Шаккалиев

Шаккалев напомнил, что в рамках ЕАЭС будет подписано соглашение с Ираном о свободной торговле. Также ведется обсуждение о создании зоны свободной торговли Египтом, Индонезией и ОАЭ.