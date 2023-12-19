Экспорт Казахстана в страны ЕАЭС вырос в два раза

Казахстан в течение семи лет нарастил экспорт со странами-партнерами на 75% до $28 млрд. Отправка грузов в страны ЕАЭС увеличилась на 90%. Такое заявление сделал глава министерства торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.
Он отметил, что развитие торговых отношений между РК И ЕАЭС – важное направление для республики.
"С начала года на площадке объединения принято порядка 700 актов, направленных на обеспечение четырех свобод и устойчивости экономик государств - членов ЕАЭС. За семь лет взаимная торговля Казахстана с партнерами выросла на 74% и достигла $28 млрд по итогам 2022 года. Экспорт Казахстана в страны ЕАЭС вырос на 90%. Если в 2015 году этот показатель составляет $5,1 млрд, в 2022 году - порядка $10 млрд"
- Арман Шаккалиев
Также он рассказал, что правительству Казахстана удалось преодолеть 10 барьеров. В частности, с Беларусью, Кыргызстаном и Россией.
"В Кыргызстане - неравные условия при взимании НДС для сельхозтехники, в Беларуси - сняты ограничения по доступу к аптекам лекарств из стран ЕАЭС, в России - устранен барьер в госзакупках для продукции станкостроения"
- Арман Шаккалиев
Шаккалев напомнил, что в рамках ЕАЭС будет подписано соглашение с Ираном о свободной торговле. Также ведется обсуждение о создании зоны свободной торговли Египтом, Индонезией и ОАЭ.