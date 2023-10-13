Экспорт из Армении в Россию наладился

Опубликовано: 13:03, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Недавние пробки на "Верхнем Ларсе" с фурами, гружеными армянским коньяком, остались в прошлом. Сейчас проблем с поставками товаров из Армении в Россию не возникает.

Экспорт коньяка и других товаров из Армении в Россию продолжается, проблем не наблюдается, рассказал глава Минэкономики РА Ваан Керобян.

"Около 40% нашего экспорта идет в Россию, бизнесмены работают, все нормально, проблем нет. На КПП "Верхний Ларс" очередей нет"

– Керобян

Министр уточнил, что проблемы на границе наблюдались на протяжении двух суток, сейчас грузовики проходят КПП в штатном режиме.

Очереди из фур из Армении образовались на «Верхнем Ларсе» в начале октября, российская сторона проверяла экспортируемую продукцию, в числе которой был и армянский коньяк.