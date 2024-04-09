Экспорт бензина из РФ снова запретят с 1 августа

Сейчас в России действует временное разрешение на вывоз топлива, в августе продлять разрешение не планируется. ФАС поддерживает идею возвращения к запрету на экспорт бензина со следующего месяца.

С 1 августа Россия вернется к запрету на экспорт топлива, продолжение действия ограничения считают целесообразным в Федеральной антимонопольной службе.

"ФАС России поддерживает возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа 2024 года. Временное разрешение экспорта вводилось до конца июля, на данный момент продление этой меры не обсуждается"

– ФАС

Ситуация на рынке топлива внутри России будет отслеживаться, ограничение на экспорт позволит стабилизировать цены и удовлетворить повышенный спрос, говорится в сообщении.