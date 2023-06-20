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Эксплуататора детского труда нашли в Грузии

Эксплуататора детского труда нашли в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Грузии пойман человек, занимавшийся эксплуатацией детской труда. Его обвинили в торговле несовершеннолетними, мужчине грозит до 17 лет тюрьмы.

Сотрудники правоохранительных органов поймали жителя Грузии за эксплуатацию детского труда, сообщает пресс-служба МВД этой страны.

Задержанный использовал несовершеннолетних пасынков в качестве дешевой рабочей силы, заставляя их сдавать различные предметы, которые они находили на мусорных свалках.

Деньги, которые дети зарабатывали от сдачи предметов, мужчина забирал. В случае отказа эксплуататор избивал их.

Отмечается, что мужчина может оказаться за решеткой на 17 лет. Ведется следствие.

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