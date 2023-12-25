Эксперт: Ту би-Шват напоминает евреям о связи с природой и Всевышним

Вечером в среду 24 января, евреи всего мира начнут праздновать «новый год деревьев», или Ту би-Шват. Об особенностях празднования Ту би-Шват и его символическом смысле «Вестник Кавказа» поговорил с исполнительным директором Централизованной религиозной организации «Религиозное объединения общин прогрессивного иудаизма» Валерией Канович.

Еврейским мир готовится отмечать Ту би-Шват или «новый год деревьев», который начнется Вечером в среду 24 января. Праздник посвящен началу весны и будущему урожаю. В честь праздника принято подавать на стол фрукты, которыми славится Израиль.

О правилах празднования Ту би-Шват «Вестник Кавказа» поговорил с исполнительным директором Централизованной религиозной организации «Религиозное объединения общин прогрессивного иудаизма» Валерией Канович.

По словам эксперта, Ту би-Шват отмечают евреи, проживающие как на территории РФ, так и других стран. По случаю праздника, во многих общинах проводятся особые трапезы, которые называются «седер» («порядок»).

Далее собеседница агентства отметила, что праздник имеет глубокий символический смысл и связан с природой, деревьями и плодородием.

«В Торе есть заповедь о том, что первые плоды деревьев должны быть посвящены Богу. Седер Ту би-Шват является способом отметить эту заповедь и выразить благодарность Богу за плодородие земли и природы. Во время седера, мы едим различные виды фруктов и орехов, которые символизируют разные стадии роста дерева. Мы начинаем с плодов, которые имеют твердую скорлупу и мягкое ядро, затем переходим к плодам с мягкой скорлупой и твердым ядром, и, наконец, к плодам, которые полностью съедобны»

– Валерия Канович

По словам эксперта, седер напоминает верующим не только о необходимости заботы о природе, но и о «нашей ответственности перед Богом».

«Мы признаем, что все, что мы имеем, является даром от Бога, и мы должны использовать эти дары с мудростью и благодарностью»

– Валерия Канович

Таким образом, седер Ту би-Шват помогает нам укрепить связь с природой, признать божественное присутствие в мире и вдохновить на активное сохранение и охрану окружающей среды, подытожила эксперт.