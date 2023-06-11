Экс-президента Кыргызстана ждет уже 30 лет тюремного заключения

Опубликовано: 15:18, 11 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Экс-президенту Кыргызстана Курманбеку Бакиеву, занимавшему высший государственный пост с 2005 по 2010 год, сегодня заочно зачитали приговор по делу о коррупции: к его тюремному сроку суд прибавил еще 10 лет.

Экс-президенту Кыргызстана Курманбеку Бакиеву сегодня зачитали приговор по делу о коррупции на золоторудном месторождении Кумтор: судом Первомайского района Бишкека он заочно приговорен к еще 10 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе Верховного суда Киргизии.

"Решением суда Курманбек Бакиев признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности в течение трех лет", - сообщила представитель пресс-службы, передает ТАСС.

Дело, возбужденное в отношении бывшего первого лица государства, касается коррупции на месторождении золота Кумтор, его фигурантами стали еще несколько бывших чиновников, а также младший сын экс-президента Максим Бакиев, которого суд приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Бакиев оставил пост после переворота в апреле 2010 года и сейчас прячется в Беларуси, на родине его ждет в общей сложности 30 лет тюремного заключения с конфискацией имущества, однако Минск отказывается экстрадировать его.