Экс-мэр Тбилиси Угулава может сесть в тюрьму за перекрытие дороги

По факту перекрытия дороги на акции протеста в Тбилиси возбуждено уголовное дело. Обвиняются восемь человек, в том числе экс-мэр Тбилиси Угулава.

Акция протеста в Тбилиси, в рамках которой оппозиционеры пытались перекрыть автомагистраль, закончилась уголовным делом по факту блокирования особо важного объекта. Одним из задержанных по делу стал экс-глава Тбилиси Гиги Угулава.

По этому уголовному делу проходят обвиняемыми еще семь человек: Дмитрий Бидзинашвили, Ираклий Цигнадзе, Ираклий Табладзе, Николоз Купатадзе, Васил Элиава, Николоз Кумсишвили и Александр Гоголадзе.

Согласно версии обвинения, восемь протестующих пытались заблокировать трассу международного значения, несмотря на призывы правоохранителей.

Задержанным в рамках уголовного дела грозит до 4 лет тюрьмы.

Напомним, что акция протеста в Тбилиси прошла 2 февраля. Активисты пытались перекрыть автомагистраль, после чего двинулись в центр грузинской столицы. Полиция задержала более 30 человек, в том числе оппозиционного лидера Нику Мелия.