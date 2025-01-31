Экс-мэр Тбилиси Угулава может сесть в тюрьму за перекрытие дороги

Акция протеста в Тбилиси, в рамках которой оппозиционеры пытались перекрыть автомагистраль, закончилась уголовным делом по факту блокирования особо важного объекта. Одним из задержанных по делу стал экс-глава Тбилиси Гиги Угулава.
По этому уголовному делу проходят обвиняемыми еще семь человек: Дмитрий Бидзинашвили, Ираклий Цигнадзе, Ираклий Табладзе, Николоз Купатадзе, Васил Элиава, Николоз Кумсишвили и Александр Гоголадзе.
Согласно версии обвинения, восемь протестующих пытались заблокировать трассу международного значения, несмотря на призывы правоохранителей.
Задержанным в рамках уголовного дела грозит до 4 лет тюрьмы.
Напомним, что акция протеста в Тбилиси прошла 2 февраля. Активисты пытались перекрыть автомагистраль, после чего двинулись в центр грузинской столицы. Полиция задержала более 30 человек, в том числе оппозиционного лидера Нику Мелия.