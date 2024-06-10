Вестник Кавказа

Экс-игрок ПСЖ и "Ливерпуля" продолжит карьеру в Грузии

Экс-игрок ПСЖ и "Ливерпуля" продолжит карьеру в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экс-игрок сборной Франции пополнил ряды "Торпедо" из Кутаиси. Ранее он выступал за ПСЖ и "Ливерпуль". Футболист перебрался в Грузию на правах свободного агента.

Бывший футболист ПСЖ, "Ливерпуля", а также сборной Франции Мамаду Сако продолжит свою спортивную карьеру в кутаисском "Торпедо".

Как сообщает пресс-служба клуба, 34-летний Сако согласовал условия соглашения и подписал его после медобследования.

Защитник заявил, что на переход в "Торпедо" его подтолкнуло мнение супруги о Грузии. По словам Сако, жена рассказала о хороших людях и культуре.

Футболист подчеркнул, что руководство "Торпедо" на переговорах рассказало ему об амбициозных планах команды.

Сако стал игроком кутаисского клуба на правах свободного агента. Последним клубом в карьере француза был "Монпелье".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1700 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Футболист &quot;Зенита&quot; перешел в махачкалинское &quot;Динамо&quot;

Футболист "Зенита" перешел в махачкалинское "Динамо"

Сегодня стартует Евро-2024. Кто может рассчитывать на успех?

Сегодня стартует Евро-2024. Кто может рассчитывать на успех?

Сборную Азербайджана по футболу возглавил Фернанду Сантуш

Сборную Азербайджана по футболу возглавил Фернанду Сантуш

Сборная Азербайджана по футболу переиграла Казахстан в товарищеском матче

Сборная Азербайджана по футболу переиграла Казахстан в товарищеском матче

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы