Вестник Кавказа

Экономика Грузии показывает уверенный рост

Экономика Грузии показывает уверенный рост
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинская служба статистики опубликовала новые данные, показывающие: экономика страны уверенно растет, только за апрель ВВП страны вырос почти на 12%, говорят цифры.

Рост реального ВВП Грузии в апреле текущего 2024 года составил 11,8% в сравнении тем же периодом с 2022 года, сообщила в своем новом отчете Национальная служба статистики (Грузстат).

Наибольший рост показали обрабатывающая промышленность, строительство, сфера информации и коммуникаций, транспорт, торговля, а также наука и техника, спад наблюдался только в сфере энергетики, , передает Trend.

В целом за первый квартал 2024 года средний показатель роста ВВП составил 9%.

Напомним, по прогнозам Национального банка Грузии рост экономики в текущем 2024 году составит 5,6% при ожидаемой инфляции в 1,5%, а в правительстве страны ожидают увеличения ВВП в 2024 году на 5,2% - аналогичные прогнозы дают и ведущие банки мира, а МВФ прочит стране рост ВВП на 5,7%.

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