Джубга-Сочи - началось бурение в рамках строительства обхода Адлера

В Сочи начались подготовительные работы по созданию обхода Адлера. Ведутся буровые работы - обход будет включать два длинных тоннеля и станет часть скоростной трассы, по которой от Джубги до моря можно будет доехать всего за 1,5 часа.

В Краснодарском крае стартовали работы в рамках подготовки к строительству обхода Адлера, который позволит сократить в четыре раза время в пути от Джубги до Сочи.

«На совещании у президента РФ по развитию Юга России и Приазовья обсуждались проекты развития дорожной сети. В том числе строительство скоростной трассы М-4 «Дон» – Сочи, которая сократит время в пути от Джубги до Адлера с 7 до 1,5 часа. Общая протяженность стратегически важного объекта составит более 130 км. <…> Сейчас на одном из его важнейших этапов – обходе Адлера – стартовали буровые работы»

– вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

Три буровые установки работают возле села Высокое, две - у поселка Кудепста, здесь будет развязка и соединение дороги с тоннелем. Кроме того, началось переустройство инженерных сетей в зоне проведения работ, организация подъездных дорог и другие мероприятия, подготавливающие инфраструктуру для строительных работ. Также строится электрическая подстанция в селе Молдовка, она обеспечит электричеством строительные работы и будущую дорогу.

Реализацией проекта занимается «Автодор».