Джейхун Байрамов и Тойво Клаар обсудили перспективы отношений между Баку и Ереваном

Глава МИД Азербайджана и спецпредставитель АС по Южному Кавказу обсудили текущий статус переговоров по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией. Отдельно был затронут вопрос конституции Армении, в которой сохраняются неприемлемые территориальные претензии.

Вопрос о нормализации отношений Азербайджана и Армении обсудили на встрече в Баку министр иностранных дел АР Джейхун Байрамов и специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара.

На встрече обсуждались двусторонние отношения между Азербайджаном и Евросоюзом, а также региональная ситуация - процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений и проекте мирного соглашения, передает МИД Азербайджана.

Азербайджанский министр отметил, что ударом по мирному процессу стала недавняя провокация Армении, в результате которой был ранен азербайджанский военнослужащий.

Также Байрамов сообщил Клаару о том, что Баку представил армянской стороне очередные комментарии по проекту мирного соглашения. Он подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в начале переговорного процесса в этом направлении. Глава МИД Азербайджана обратил внимание на проблему с конституцией Армении, в которой сохраняются претензии в связи с территориальной целостностью и суверенитетом Азербайджана. Эти же претензии есть в законодательных актах Армении и озвучиваются ее представителями в международных организациях и судах. Министр указал на неприемлемость этих претензий.

Также глава МИД Азербайджана и спецпредставитель ЕС провели обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.