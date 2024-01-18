Двух боевиков поймали на юго-востоке Ирана

В провинции Систан и Белуджистан в Иране задержали двух боевиков. Они готовили террористические акты. Оба были членам террористических организаций.

Иранские полицейские поймали террористов в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке республики, сообщил представитель полиции ИРИ Сардар Монтазер аль-Махди.

Он отметил, что двое боевиков были задержаны в результате операции. Пойманные готовили террористические акты в стране, пишет издание IRNA.

Иранская полиция передает, что один из боевиков был членом запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, а второй – представитель экстремистской группировки "Ансар аль-Фуркан" (запрещена в РФ).

Напомним, провинция Систан и Белуджистан находится на границе Ирана, Пакистана и Афганистана. Регион является одним из источников напряженности для страны. Помимо наличия сепаратистских и террористических группировок, в этом районе активно орудуют наркоторговцы и контрабандисты.