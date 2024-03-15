Двойное убийство в Ногайском районе: назван срок ареста обвиняемого

Житель Ногайского района, застреливший несколько дней назад молодого человека, устроившего ранее ДТП, в котором погиб сын стрелявшего, и его адвоката, проведет под стражей два месяца.

Отец мальчика, погибшего в ДТП в мае прошлого года в Ногайском районе, который убил бывшего за рулем парня и его адвоката, проведет под арестом два месяца, рассказали в СУ СКР по Дагестану.

В ведомстве уточнили, что меру пресечения выбирал Советский суд Махачкалы. Как пишет ТАСС, было решено взять убийцу под арест, пока – до 15 мая, пишет ТАСС.

Следствие сообщило, что двойное убийство в Ногайском районе было совершено 15 марта, сразу после судебного заседания, в селе Терекли-Мектеб. На нем молодому человеку, нарушившему ПДД и сбившему 14-летнего мальчика, вынесли приговор – полтора года лишения свободы условно. Суд принял во внимание, что обвиняемый признал вину.

Отец погибшего ребенка был недоволен приговором, передает "АиФ-Дагестан": он считал, что срок должен был быть реальным. После заседания он вышел во двор суда и открыл огонь из пистолета. Молодой человек и его 56-летний адвокат от полученных ранений погибли. Был ранен также прокурор.

Открыто уголовное дело по статьям об убийстве нескольких человек, совершенном общеопасным способом и в качестве кровной мести, а также о незаконном ношении оружия.