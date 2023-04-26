Двоих погибших нашли под завалами дома в Турции

Тела двоих вытащили из-под завалов обрушившегося дома в Турции. В пятницу обрушилось здание по неизвестным причинам. Задержаны четвероо.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил об обнаружении двоих погибших под завалами дома в турецкой Конье.
Глава ведомства отметил, что тела погибших уже извлечены. Он также заявил, что троих выживших вытащили из-под завалов и доставили в больницу.
Ерликая подчеркнул, что поисково-спасательные работы в Конье завершены.
Напомним, дом обрушился вчера вечером. Причины происшествия неизвестны. По данному факту задержано 4 человек.