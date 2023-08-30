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Двоих офицеров армии Армении будут судить за отказ воевать против Азербайджана

Двоих офицеров армии Армении будут судить за отказ воевать против Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Армении арестовали двух военнослужащих. Их обвиняют в призывах к отказу воевать против Азербайджана осенью 2020 года. Уголовное дело передано в Генпрокуратуру.

В Армении арестованы двое высокопоставленных офицеров Вооруженных сил, сообщает пресс-служба Следственного комитета РА.

Военных обвинили в призывах отказаться от участия в 44-дневной войне осенью 2020 года. Ими были созданы условия, при которых другие солдаты откажутся участвовать в боевых действиях.

Офицерам были предъявлены обвинения. В настоящее время они находятся под следствием, а уголовное дело было передано в Генпрокуратуру Армении.

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