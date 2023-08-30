Армянская армия находится в голодном состоянии - СМИ

Опубликовано: 12:03, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские СМИ сообщают о голоде в армии Армении. Офицеры говорят о жалобах в связи острой проблемой с питанием, которые не приносят никаких результатов.

Армянское издание «Грапарак» взяло интервью у местного солдата, который рассказал о голоде в армии Армении.

Он заявил, что сегодня армянская армия находится в голодном состоянии из-за острой проблемы с питанием. По его словам, жалобы и последующие проверки не приносят никаких результатов.

«С едой везде проблема. Например, мы получаем чуть больше полукилограмма сосиски в неделю. И ее надо поделить на 11 человек. Как поделить? Полкило — это 5-6 сосисок, получается, каждому приходится по полсосиски в неделю»

- армянский офицер

Военнослужащий сообщил, что критическая ситуация обстоит также консервами и хлебом. Он подчеркнул, что, несмотря на жалобы и проверки, в ходе которых фиксируются нарушения, изменений в лучшую сторону нет.