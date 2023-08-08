Двое вандалов ответят в суде за осквернение символов воинской славы в Нефтекумске

Опубликовано: 16:54, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Следком РФ передал в суд уголовное дело в отношении двух мужчин, которые осквернили символы воинской славы России в мае этого года в Нефтекумске.

Дело в отношении двух мужчин, которые в Нефтекумске осквернили символы воинской славы РФ, передано в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставрополью.

В мае выходцы из соседней республике в одном из парков города осквернили «Памятник Вечной Славы». Местный житель, увидев данную картину, сперва сделал им замечание, а потом вызвал полицию.

В настоящее время оба преступника находятся под стражей.