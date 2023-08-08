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Двое вандалов ответят в суде за осквернение символов воинской славы в Нефтекумске

Двое вандалов ответят в суде за осквернение символов воинской славы в Нефтекумске
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Следком РФ передал в суд уголовное дело в отношении двух мужчин, которые осквернили символы воинской славы России в мае этого года в Нефтекумске.

Дело в отношении двух мужчин, которые в Нефтекумске осквернили символы воинской славы РФ, передано в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставрополью.

В мае выходцы из соседней республике в одном из парков города осквернили «Памятник Вечной Славы». Местный житель, увидев данную картину, сперва сделал им замечание, а потом вызвал полицию.

В настоящее время оба преступника находятся под стражей.

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