РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Аноним сообщил о минировании судов в Кисловодске

Аноним сообщил о минировании судов в Кисловодске
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Правоохранителям Кисловодска поступило анонимное сообщение о том, что всех здания судов в городе заминированы. На местах ведутся проверки.

Правоохранители Кисловодска проверяют информацию о том, что во всех судах города заложены взрывные устройства.

"На место выехали специалисты служб экстренного реагирования, работают кинологи с собаками" – мэр Кисловодска Евгений Моисеев

По словам градоначальника, в полицию поступил анонимный звонок. Правоохранители предприняли оперативные меры реагирования, оцепив все здания местных судов. Ведется проверка.

Напомним, что аналогичное сообщение о минировании судов правоохранителям поступало 15 июня. Тогда взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Неизвестный &quot;заминировал&quot; турецкий самолет над Румынией

Неизвестный "заминировал" турецкий самолет над Румынией

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
645 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version