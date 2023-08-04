Аноним сообщил о минировании судов в Кисловодске

Правоохранителям Кисловодска поступило анонимное сообщение о том, что всех здания судов в городе заминированы. На местах ведутся проверки.
Правоохранители Кисловодска проверяют информацию о том, что во всех судах города заложены взрывные устройства.
"На место выехали специалисты служб экстренного реагирования, работают кинологи с собаками" – мэр Кисловодска Евгений Моисеев
По словам градоначальника, в полицию поступил анонимный звонок. Правоохранители предприняли оперативные меры реагирования, оцепив все здания местных судов. Ведется проверка.
Напомним, что аналогичное сообщение о минировании судов правоохранителям поступало 15 июня. Тогда взрывоопасных предметов обнаружено не было.