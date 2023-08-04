Аноним сообщил о минировании судов в Кисловодске

Опубликовано: 10:51, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Правоохранителям Кисловодска поступило анонимное сообщение о том, что всех здания судов в городе заминированы. На местах ведутся проверки.

Правоохранители Кисловодска проверяют информацию о том, что во всех судах города заложены взрывные устройства.

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По словам градоначальника, в полицию поступил анонимный звонок. Правоохранители предприняли оперативные меры реагирования, оцепив все здания местных судов. Ведется проверка.

Напомним, что аналогичное сообщение о минировании судов правоохранителям поступало 15 июня. Тогда взрывоопасных предметов обнаружено не было.