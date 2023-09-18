Двое отбывавших тюремный срок в США иранцев вернулись в Тегеран

Опубликовано: 21:26, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

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В аэропорту столицы Ирана сегодня произвел посадку самолет, который привез в Тегеран двоих освобожденных в США граждан страны, отбывавших тюремное заключение в одной из американских тюрем.

Двое освобожденных в США иранцев сегодня вечером прилетели в Тегеран, сообщает иранский телеканал Press TV.

Обмен заключенными между Ираном и США состоялся сегодня при посредничестве Катара, Иран, как и США, в рамках сделки освободил пять американских заключенных, однако обратно домой трое других бывших иранских заключенных не вернутся, сообщили в МИД Ирана.

Также в рамках сделки США откроют доступ Ирану к его замороженным активам в $6 млрд, но использовать их Тегеран сможет только в гуманитарных целях. Деньги из США уже поступили на счет в банке Катара.

Казалось бы, шаг для пусть небольшого, но послабления антииранских санкций США сделан – но нет, сегодня новые рестрикции против ИРИ анонсировал американский президент.