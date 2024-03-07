Двое мужчин занимались незаконной вырубкой в лесах Кабардино-Балкарии

В КБР будут судить двух мужчин, занимавшихся незаконной вырубкой деревьев. Сумма ущерба превысила несколько миллионов рублей.

В Кабардино-Балкарии завели уголовное дело в отношении местных жителей, которые подозреваются в вырубке ценных лесных пород. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Сотрудники правоохранительных органов поймали двух мужчин в Лескенском лесничестве, когда они пытались погрузить в машину спиленные стволы бука восточного.

Согласно предварительной информации, сумма причиненного ущерба составила более 2,7 млн рублей. Мужчинам грозит многомиллионный штраф.