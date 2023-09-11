Двое детей насмерть отравились газом в Казахстане

Дети погибли в результате отравления газом в Казахстане. По факту продолжается проверка.
Утечка природного газа стала причиной смертельного отравления двоих детей Кызылординской области Казахстана.
"Предварительно из-за утечки природного газа получили отравление и скончались дети 2017 и 2020 годов рождения. Выезжал 1 сотрудник личного состава ДЧС"
– пресс-служба ДЧС по региону
По факту продолжается проверка.
Спасатели обратились с просьбой к родителям строго придерживаться правил использования газового оборудования.