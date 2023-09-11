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Двое детей насмерть отравились газом в Казахстане

Двое детей насмерть отравились газом в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дети погибли в результате отравления газом в Казахстане. По факту продолжается проверка.

Утечка природного газа стала причиной смертельного отравления двоих детей Кызылординской области Казахстана.

"Предварительно из-за утечки природного газа получили отравление и скончались дети 2017 и 2020 годов рождения. Выезжал 1 сотрудник личного состава ДЧС"

– пресс-служба ДЧС по региону

По факту продолжается проверка.  

Спасатели обратились с просьбой к родителям строго придерживаться правил использования газового оборудования.

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