Движение по мосту между Ираном и Азербайджаном запустят в ближайшее время 

Опубликовано: 10:25, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В течении двух месяцев между Азербайджаном и Ираном будет введен в эксплуатацию мост через реку Астарачай. Об этом рассказал глава минтранса Ирана Мехрдад Базрпаш.

В ближайшее время будет готов к работе мост, который свяжет Азербайджан и Иран. Мост через реку Астарачай уже построен и в течение ближайших двух месяцев будет введен в эксплуатацию. Об этом сообщил министр транспорта ИРИ Мехрдад Базерпаш.

Сейчас проводятся завершающие работы по налаживанию таможенных пунктов на территории обеих стран.

Министр отметил, что это важное событие для Азербайджана и Ирана, поскольку страны имеют большую общую границу, которая составляет 700 км.

"Одним из ключевых вопросов, которые были обсуждены в ходе моего визита в Азербайджан, было усовершенствование коридоров Север-Юг и Восток-Запад. Эти коридоры играют важную роль в стимулировании экономического сотрудничества между двумя странами и могут способствовать их общему экономическому развитию"

- Базрпаш

Кроме того, Базрпаш рассказал, что налаживание контакта между Азербайджаном и Ираном положительно скажется на отношениях с Россией. В прошлом году между тремя странами был подписан договор о развитии международного маршрута "Север-Юг". Министр отметил, что развитие трехстороннего сотрудничества является приоритетом и в будущем планируется провести ряд встреч, которые касаются взаимодействия между России, Азербайджана и Ирана.

В интервью Trend Базрпаш подчеркнул, что сейчас проводятся работы связанные с объединением электроэнергетических систем России, Ирана и Азербайджана.

"Одним из совместных проектов региональных стран является синхронизация электроэнергетических систем Ирана, Азербайджана и России. В связи с этим проводятся соответствующие работы, и в будущем мы можем ожидать обмена электроэнергией между этими тремя странами"

- Базрпаш