Движение машин на Рикотском перевале в Грузии восстановили

На перевале, соединяющим Запад и Восток Грузии, восстановлено движение транспорта. Там же продолжаются работы по расчистке дороги от снега.

Департамент автодорог Грузии сообщил о восстановлении движения автомобилей на перевале Рикоти, который соединяет восточную и западную части страны.

В ведомстве также подчеркнули, что на перевале продолжаются беспрерывные работы по расчистке дороги от снега.

Ранее на 141-м километре дороги движение машин парализовала лавина. В результате повреждения получили четыре автомобиля, пострадавших нет.