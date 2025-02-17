Вестник Кавказа

Движение машин на Рикотском перевале в Грузии восстановили

Дорога в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На перевале, соединяющим Запад и Восток Грузии, восстановлено движение транспорта. Там же продолжаются работы по расчистке дороги от снега.

Департамент автодорог Грузии сообщил о восстановлении движения автомобилей на перевале Рикоти, который соединяет восточную и западную части страны.

В ведомстве также подчеркнули, что на перевале продолжаются беспрерывные работы по расчистке дороги от снега.

Ранее на 141-м километре дороги движение машин парализовала лавина. В результате повреждения получили четыре автомобиля, пострадавших нет.

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