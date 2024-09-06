Вестник Кавказа

Движение из Ростова в Махачкалу возобновили на Кубани

Пробки на дорогах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тихорецке возобновили движение через трассу из Ростова в Махачкалу. Ранее въезд и выезд ограничили из-за атаки беспилотников.

Руководитель Тихорецкого района Краснодарского края Анатолий Перепелин сообщил о возобновлении движения по трассе "Ростов-Махачкала" через Тихорецк.

Он отметил, что въезд в город Тихорецк и выезд из него через федеральную автодорогу снова открылись. Глава добавил, что в остальных направлениях движение ограничено.

Движение машин ограничили из-за атаки беспилотников. Ранее краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев рассказал об атаке БПЛА ночью на Тихорецкий район.

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