Две области Узбекистана остались без света из-за сильного ветра

Узбекистанские энергетики из-за сильного ветра, разбушевавшегося в отдельных регионах, отключили электричество в Ферганской и Андижанской областях страны. Его подача будет восстановлена, когда стихнет ветер.
Из-за сильного ветра в целях безопасности энергетики отключили некоторые линии электропередач в Ферганской и Андижанской областях, сообщает Минэнерго Узбекистана.
"В результате у ряда потребителей наблюдаются перебои в подаче электроэнергии", - говорится в сообщении, передает Sputnik Узбекистан.
Электроснабжение в областях будет восстановлено только после того, как стихнет сильный ветер, добавили в Минэнерго страны.