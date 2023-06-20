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Две области Узбекистана остались без света из-за сильного ветра

Две области Узбекистана остались без света из-за сильного ветра
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Узбекистанские энергетики из-за сильного ветра, разбушевавшегося в отдельных регионах, отключили электричество в Ферганской и Андижанской областях страны. Его подача будет восстановлена, когда стихнет ветер.

Из-за сильного ветра в целях безопасности энергетики отключили некоторые линии электропередач в Ферганской и Андижанской областях, сообщает Минэнерго Узбекистана.

"В результате у ряда потребителей наблюдаются перебои в подаче электроэнергии", - говорится в сообщении, передает Sputnik Узбекистан.

Электроснабжение в областях будет восстановлено только после того, как стихнет сильный ветер, добавили в Минэнерго страны.

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