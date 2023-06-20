Две области Узбекистана остались без света из-за сильного ветра

Опубликовано: 8:58, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Узбекистанские энергетики из-за сильного ветра, разбушевавшегося в отдельных регионах, отключили электричество в Ферганской и Андижанской областях страны. Его подача будет восстановлена, когда стихнет ветер.

Из-за сильного ветра в целях безопасности энергетики отключили некоторые линии электропередач в Ферганской и Андижанской областях, сообщает Минэнерго Узбекистана.

"В результате у ряда потребителей наблюдаются перебои в подаче электроэнергии", - говорится в сообщении, передает Sputnik Узбекистан.

Электроснабжение в областях будет восстановлено только после того, как стихнет сильный ветер, добавили в Минэнерго страны.