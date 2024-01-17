Две автоаварии в Краснодаре заблокировали движение трамваев

Сегодня вечером движение любимого общественного транспорта краснодарцев – трамвая – практически парализовали две автомобильные аварии, которые произошли в самом центре Краснодара, сообщает МЦУ города.
ДТП произошли именно на рельсах, и практически в одно и то же время – в районе 18:40, передает "АиФ-Юг".
Первая авария, столкновение двух легковушек, была отмечена на пересечении улиц Суворова и Гоголя – она заблокировала движение пяти трамвайных маршрутов.
Еще одно ДТП зафиксировали на пересечении улиц Воронежской и Димитрова – на рельсах здесь застыли трамваи еще трех маршрутов.
Транспортные службы нашли для трамваев объездные маршруты, но на то, чтобы перенаправить их, понадобилось время, к тому же существенно возросло время поездки, что понравилось далеко не всем горожанам.