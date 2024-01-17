Две автоаварии в Краснодаре заблокировали движение трамваев

В центре Краснодара встали трамваи – виной тому стали сразу две автомобильные аварии, случившиеся в городе практически в часы пик, когда жители возвращались с работы. Сейчас трамваи пустили по объездным маршрутам.

Сегодня вечером движение любимого общественного транспорта краснодарцев – трамвая – практически парализовали две автомобильные аварии, которые произошли в самом центре Краснодара, сообщает МЦУ города.

ДТП произошли именно на рельсах, и практически в одно и то же время – в районе 18:40, передает "АиФ-Юг".

Первая авария, столкновение двух легковушек, была отмечена на пересечении улиц Суворова и Гоголя – она заблокировала движение пяти трамвайных маршрутов.

Еще одно ДТП зафиксировали на пересечении улиц Воронежской и Димитрова – на рельсах здесь застыли трамваи еще трех маршрутов.

Транспортные службы нашли для трамваев объездные маршруты, но на то, чтобы перенаправить их, понадобилось время, к тому же существенно возросло время поездки, что понравилось далеко не всем горожанам.