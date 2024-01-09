Два сухогруза не поделили причал Мраморного моря у Стамбула

У берегов Стамбула в Мраморном море столкнулись два сухогруза – ЧП произошло при постановке на якорь одного из них в стамбульском порту Ахыркапы.

Минувшей ночью у причала в Стамбуле столкнулись два сухогруза, люди не пострадали, сообщило Генеральное управление береговой охраны Турции.

"138-метровый сухогруз Volgo Don 207 вставал на якорь у причала Ахыркапы в Стамбуле и столкнулся со 147-метровым сухогрузом Astrid L, уже стоявшим на якоре"

- береговая охрана Турции

Известно, что первое судно ходит под флагом Панамы, а второе - под флагом Антигуа и Барбуда, передает РИА Новости.

Оба сухогруза получили повреждения, к счастью, обошлось без пострадавших и ущерба окружающей среде, - добавили в береговой охране.