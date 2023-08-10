Два человека погибли в результате аварии

Столкновение иномарки и российской легковушки привело к гибели двух человек на трассе Астрахань – Махачкала.
Авария с участием иномарки унесла жизнь водителя и пассажира автомобиля ВАЗ-21074 в Бабаюртовском районе Дагестана.
«На автодороге Астрахань - Махачкала в Бабаюртовском районе произошло столкновение автомобиля Volvo FH12 под управлением жителя Буйнакского района с автомобилем "ВАЗ-21074" под управлением местного жителя»
– МВД региона
Уточняется, что пострадавшие скончались до приезда врачей. По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.