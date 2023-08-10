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Два человека погибли в результате аварии

Два человека погибли в результате аварии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Столкновение иномарки и российской легковушки привело к гибели двух человек на трассе Астрахань – Махачкала.

Авария с участием иномарки унесла жизнь водителя и пассажира автомобиля ВАЗ-21074 в Бабаюртовском районе Дагестана.

«На автодороге Астрахань - Махачкала в Бабаюртовском районе произошло столкновение автомобиля Volvo FH12 под управлением жителя Буйнакского района с автомобилем "ВАЗ-21074" под управлением местного жителя»

– МВД региона

Уточняется, что пострадавшие скончались до приезда врачей. По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Две жизни унесла авария в Дагестане

Две жизни унесла авария в Дагестане

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