Вестник Кавказа

ДТП в Карагандинской области унесло 5 жизней

ДТП в Карагандинской области унесло 5 жизней
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автокатастрофа произошла накануне вечером на трассе в Карагандинской области. В ней разбились пять человек, все они ехали в одном автомобиле.

Страшная авария произошла накануне поздно вечером в центральной части Казахстана. О ЧП сообщили в полиции.

ДТП с участием трех автомобилей случилось на трассе в Карагандинской области, примерно в 22.30 (20.30 мск).

В результате их столкновения есть жертвы. В общей сложности погибли пять человек. Все они ехали в машине Chevrolet Cobalt. Жертвами аварии стали водитель и четыре его пассажира.

Люди, находившиеся в других машинах, пострадали. Всего в больницу было доставлено три человека.

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