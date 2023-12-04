Вестник Кавказа

ДТП в Карабахе унесло жизнь российского миротворца

ДТП в Карабахе унесло жизнь российского миротворца
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Карабахе произошла смертельная авария с участием российской военной техники. Жертвой ДТП стал один миротворец.

В результате аварии, произошедшей в Карабахском экономическом районе Азербайджана, погиб один российский миротворец. Об этом сообщает Минобороны России.

ДТП случилось накануне.

"11 декабря в результате съезда с горной дороги БТР-82 российского миротворческого контингента погиб один военнослужащий ВС РФ, двое - получили травмы средней и тяжелой степени"

– российское оборонное ведомство

Всем пострадавшие на месте получили всю необходимую помощь при непосредственном участии азербайджанской стороны. После этого их доставили на лечение в стационар.

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