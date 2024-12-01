Вестник Кавказа

ДТП с автобусом на севере Ирана – ранены десятки человек

ДТП с автобусом на севере Ирана – ранены десятки человек
Автобус с пассажирами сегодня утром попал в аварию в северной провинции Ирана Семнан. Он столкнулся с грузовиком. В результате ранены были более двух десятков человек.

Столкновение автобуса и грузовика стало причиной травм у 25 человек в Иране, об аварии сообщили местные СМИ.

Авария случилась утром во вторник. Автобус вез пассажиров из столицы страны Тегерана в город Мешхед (второй по величине в Иране). Проезжая по территории провинции Семнан, автобус столкнулся с грузовиком.

В общей сложности, по данным медиков, пострадали 25 человек, 22 раненых отвезли в медцентры.

Информация о возможных причинах аварии не сообщается. Идет расследование.

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