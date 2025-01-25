Вестник Кавказа

Дружба России и Ирана проверена временем - Матвиенко

Матвиенко Валентина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Валентина Матвиенко поздравила спикера парламента Ирана с Днем победы Исламской революции. Она отметила прочный и дружественный характер отношений с Ираном.

Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко направила спикеру иранского парламента Мохаммаду Багеру Галибафу по случаю Дня победы Исламской революции в Иране.

Она отметила, что Россия высоко ценит позитивную динамику развития двусторонних отношений. Матвиенко подчеркнула, что их связь, прочность и дружба проверены временем.

Помимо этого, руководитель Совфеда РФ также заявила, что подходы Москвы и Тегерана к решению вопросов региональной и глобальной повесток дня близки или полностью совпадают.

Глава СФ России также сообщила, что подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве ознаменовали качественно новый этап взаимодействия между странами.

Матвиенко выразила уверенность, что углубление диалога законодателей России и Ирана будет способствовать дальнейшему укреплению партнерства двух государств.

В заключение она пожелала иранским коллегам здоровья и успехов в ответственной деятельности.

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