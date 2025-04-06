Вестник Кавказа

Древние артефакты возрастом более 5 тысяч лет раскопали в Дербенте

Древние артефакты возрастом более 5 тысяч лет раскопали в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дербенте археологи нашли древние артефакты. После исследований их передадут на хранение в музей.

При раскопках в зоне строительства объездной дороги Дербента археологами были найдены артефакты возрастом свыше 5 тыс лет.

Как пишет пресс-служба Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, раскопки проводятся на памятнике "Зидьян-Казмаляр".

Отмечается, что данный памятник относится к куро-аракской культурно-исторической общности эпохи ранней бронзы. Обнаружены древняя керамика, каменные топоры, орудия, зернотерки.

В пресс-службе уточнили, что над выявленными артефактами сперва проведут исследования, а потом передадут в музей на хранение.

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