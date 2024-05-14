Вестник Кавказа

Драка нарушила работу аэропорта в Ереване

Иллюминатор в салоне самолета
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чрезвычайное происшествие застопорило работу аэропорта в Ереване. В Звартноце произошла драка, в которой приняли участие и официальные лица – они подрались на рабочем месте.

Стычка между пассажиром и сотрудниками аэропорта стала причиной нарушения работы аэропорта Звартноц в Ереване. О конфликте рассказали в МВД Армении.

В потасовку вступили пассажир, который должен был отправиться из армянской столицы в Москву, с одной стороны и два работника авиакомпании с другой.

Драка началась в стерильной зоне, в период времени, непосредственно предшествующий посадке в самолет.

Пассажир и работники оскорбляли друг друга вслух, а также наносили взаимные побои. Из-за конфликта чистая зона перестала работать нормально.

Правоохранители вскоре скрутили участников ЧП и доставили в отдел.

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