Драка нарушила работу аэропорта в Ереване

Чрезвычайное происшествие застопорило работу аэропорта в Ереване. В Звартноце произошла драка, в которой приняли участие и официальные лица – они подрались на рабочем месте.

Стычка между пассажиром и сотрудниками аэропорта стала причиной нарушения работы аэропорта Звартноц в Ереване. О конфликте рассказали в МВД Армении.

В потасовку вступили пассажир, который должен был отправиться из армянской столицы в Москву, с одной стороны и два работника авиакомпании с другой.

Драка началась в стерильной зоне, в период времени, непосредственно предшествующий посадке в самолет.

Пассажир и работники оскорбляли друг друга вслух, а также наносили взаимные побои. Из-за конфликта чистая зона перестала работать нормально.

Правоохранители вскоре скрутили участников ЧП и доставили в отдел.